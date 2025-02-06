"Россияне дали нам пощечину": эксперт из США уверен, что Трамп пойдет на обострение с Путиным

Путин до сих пор мечтает о взятии Киева

Громкое заявление президента США Дональда Трампа о завершении войны в Украине за 24 часа – это риторика. В настоящее время глава РФ Владимир Путин убежден, что побеждает.

Об этом рассказал известный американский эксперт Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете США (Вашингтон) Эндрю Михта в материале ""Путин все еще верит, что дойдет до Киева, свергнет правительство и захватит Украину": интервью с американским экспертом".

"Когда длилась предвыборная кампания, я подозревал, что Трамп выступит с соглашением и словами "Давайте завершим войну". Он говорил: "Я завершу ее через 24 часа", но это все риторика. Не знаю ни одной войны, которая бы завершилась за 24 часа", — сказал он.

По его словам, это заявление Трампа показало, что, как говорил генерал Кит Келлог (спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и РФ — Ред.), россияне отвергают соглашение. Они фактически дали пощечину этому предложению.

"Путин считает, что побеждает, что он имеет преимущество на поле боя, потому что ваши оборонные позиции сейчас относительно слабы, а моральный дух падает. Он верит, что совершит прорыв, достанется Киева, сбросит правительство, поставит свою марионетку во главе и фактически захватит Украину. Поэтому для того, чтобы переговоры состоялись, ему нужно понять, что он не может выиграть по приемлемой цене. Вот что здесь ключевое — приемлемая цена", — подчеркнул Михта.

Он объясняет, что сейчас для Путина цена этих договоренностей приемлема. Но он продолжает расширять свою армию, вербуя солдат в провинции — в Бурятии, в отдаленных республиках, где получение выплаты, машины или чего-то еще материального кардинально меняет жизнь людей. Путин вовлекает в войну иностранных военных и не только из КНДР, но и с Ближнего Востока, Африки и так далее.

Михта отмечает, что глава Кремля не готов объявлять всеобщую мобилизацию и идти за бойцами в Москву или Санкт-Петербург. Так как когда "пушечным мясом" станет не низший класс, а так называемый средний — это опасно. Путин точно не знает, в какую сторону это обернется для него и сможет ли он это контролировать.

"Чтобы Путин сел за стол переговоров, думаю, администрации Трампа придется эскалировать ситуацию. Опять же, это лишь моя догадка как аналитика. Я не знаю, что сделает президент или его советники. Сейчас нет платформы для переговоров о чем-то, кроме фактической капитуляции Украины. Если принять условия Путина, он получит территории, заблокирует ваш путь в ЕС и НАТО и вы будете потеряны", — говорит американский эксперт.

Он объясняет, что это похоже на ситуацию с чеченцами, где была и кровавая война, и русификации, и уничтожение национальной идентичности. Того же РФ желает и для Украины.

"Многие люди на Западе не понимают, что для того, чтобы быть империей, России необходимо иметь Украину. Если у России не будет Украины, у нее не будет пути к восстановлению империи", — добавил Михта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Госдуме сообщили, когда Путин и Трамп могут встретиться.