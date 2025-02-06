"Це буде знакова зустріч". Коли Путін зустрінеться з Трампом, розповіли у Держдумі

Всебічна підготовка триває

Зустріч очільника РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа може відбутись найближчим часом. Ймовірніше у лютому чи березні.

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. За його словами, ймовірність особистого контакту президентів "стовідсоткова".

"Лютий чи березень, не загадуватимемо і дамо можливість лідерам грамотно і всебічно до неї підготуватися, але вона буде скоро", — сказав Слуцький.

Він наголосив, що така зустріч "вимагає серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває у просунутій стадії". Найближчим часом світ почує точну дату зустрічі, яка "буде з конструктивними наслідками для найактуальніших питань сьогоднішньої світової політики".

"Це Україна, Близький Схід та загалом питання світової політики та міжнародних відносин у найближчому майбутньому. Упевнений, що це буде знакова зустріч, вона не пройде марно", — додав Слуцький.

Нагадаємо, що нещодавно у Кремлі натякнули на контакти з США. В WSJ пояснили, що Москва і Вашингтон, ймовірно, обговорюють потенційний план припинення війни в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в адміністрації Трампа стався розкол, адже у Білому Домі немає єдиної позиції щодо України.