На вихідних похолодає ще сильніше: у яких регіонах очікувати відчутні морози (мапа)

В Україні на вихідних очікується похолодання

На вихідних в Україні очікується значне зниження температури, однак найбільше мороз вдарить у західних областях. Вдень температура підійматиметься до нуля, проте вночі та вранці очікується суттєве похолодання.

За даними погодного порталу "Ventusky", морози почнуть відчутно посилюватися в ніч на суботу, 8 лютого. Уже о 01:00 температура у Закарпатській, Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській областях опуститься до -12…-6 градусів.

Протягом дня повітря трохи прогріється – до -3 градусів, але ввечері стовпчик термометра знову опуститься до -8…-4 градусів.

Мороз торкнеться і центральних, південних та східних областей – тут температура стабільно коливатиметься в межах -6…-5 градусів. Найпрохолодніше буде на Київщині, Житомирщині та Донеччині.

Температура в Україні у суботу, 8 лютого

У неділю, 9 лютого, ситуація буде схожою: зранку в західних регіонах прогнозується -9…-5 градусів, вдень температура підніметься до нуля, а ближче до вечора повернеться до мінусових значень. В центральній та південній частинах країни морози коливатимуться в межах -6…-5 градусів. На сході стовпчик термометра сягне -10… -6 градусів.

Температура в Україні у суботу, 9 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в декількох областях України може значно погіршитися якість повітря. Це пов’язано з надходження брудних повітряних мас з Європи.