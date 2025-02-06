Не буде чим дихати? У деяких регіонах може погіршитись якість повітря (карта)

Брудна хмара з Європи накриє Україну

Якість повітря в Україні регулярно погіршується за зміни погодних умов. Так, вже наступного тижня у вівторок, 11 лютого, в декількох областях повітря може стати бруднішим.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що зміна якості повітря пов'язана з надходження забруднених повітряних мас з Європи.

Але завдяки північно-східному напрямку руху вітру, ці повітряні маси не захоплять усю територію країни. На мапі показано, що в зоні небезпеки знаходитимуться наступні області: Житомирська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська.

Зауважимо, що найвищий рівень забрудненості повітря прогнозується у Житомирській та Вінницькій областях до 61 до 54 одиниць. За шкалою індексу якості повітря ці показники відповідають жовтому рівню — помірне забруднення.

Індекс якості атмосферного повітря розраховується за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5. Серед наслідків вдихання такого повітря для здоров’я людини можуть бути: дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма.

Додамо, що забруднене повітря може зашкодити людям із хворобами легень та серця. Також варто бути обережними дітям і людям похилого віку. Українцям в цей період радять закрити вікна вдома, пити більше води та менше бувати на вулиці. Особливо це стосується тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

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