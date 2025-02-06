Снігопади в Україні ненадовго? Коли зимова погода відступить

Синоптики розповіли, коли снігопади в Україні припиняться

На початку лютого Україну накриють сильні морози. Але снігопад затримається ненадовго: вже 13 лютого він поступово відступатиме з нашої країни.

Про це повідомляє ventusky.com. Сніг ще буде в Україні протягом цього тижня та до початку-середини наступного тижня.

6 лютого сніг випаде у центральній та східній частині України, а також у Карпатах.

Карта погоди в Україні на 6 лютого 2025 року

Така погода протримається практично без змін і 9 лютого. Щоправда, снігопад переходитиме на Харківську, Сумську, Донецьку, Луганську області та Крим, після чого поступово піде на територію Росії.

Мапа погоди в Україні на 9 лютого 2025 року

Серйозних змін прогноз погоди в Україні не буде до четверга, 13 лютого. Сніг йтиме у Карпатах, а також у Криму.

Карта погоди в Україні на 13 лютого 2025 року

Нагадаємо, що в Україну з лютого можуть повернутися графіки відключення світла через зміну погоди.