Под Киевом предлагают работу для студентов на производстве с зарплатой до 25 тысяч гривен

Работа для студентов в Киеве с гибким графиком и зарплатой до 25 тысяч гривен

В городе Вышгород, недалеко от Киева, компания OLACAO открыла вакансии для подсобных работников на пищевом производстве. Эта работа станет отличной возможностью для студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью. Компания предлагает достойную оплату труда – до 25 тысяч гривен в месяц, а также официальное трудоустройство и гибкий график работы.

Об этом говорится в объявлении на портале "Work.ua", которое разместила компания ИТС Вилтон. OLACAO занимается производством высококачественных пищевых продуктов, в частности какао-порошка и какао-масла, и имеет репутацию стабильного работодателя даже в непростые экономические времена.

Подсобный работник на производстве выполняет ряд важных задач, обеспечивающих бесперебойную работу предприятия. Основные обязанности включают:

Выполнение запланированных производственных задач , таких как взвешивание и смешивание сырья в соответствии с технологическими требованиями;

, таких как взвешивание и смешивание сырья в соответствии с технологическими требованиями; контроль технологических процессов на каждом этапе производства;

на каждом этапе производства; Обеспечение стабильной работы оборудования, эксплуатируемого на производстве.

Такие задачи не нуждаются в специальном образовании или большом опыте, поэтому компания рассматривает кандидатов без опыта работы, в частности студентов, которые ищут первую работу или подработку на время обучения.

Компания OLACAO гарантирует официальное трудоустройство, обеспечивающее работникам все социальные гарантии. Заработная плата составляет от 15000 до 25000 гривен в месяц и выплачивается дважды в месяц, что позволяет работникам лучше планировать свои расходы.

Кроме того, компания предлагает:

Гибкий график работы: возможность работать по схеме 5/2 (пять рабочих дней и два выходных) или посменно 3/3/3.

Дополнительные выплаты: работникам обещают надбавку 20% за сверхурочную работу или переработку.

Стабильность и развитие: компания позиционирует себя как надежного работодателя даже во времена экономической нестабильности.

Чтобы получить работу, не нужно отправлять резюме или проходить сложные собеседования. Компания призывает кандидатов просто позвонить по указанному номеру телефона, чтобы узнать больше о вакансии и договориться о собеседовании.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что студенты, увлекающиеся компьютерными играми, могут получить средства за свое хобби.