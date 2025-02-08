Захваченную Курщину могут обменять на ЗАЭС? Какие условия выдвинет Кремль

Россия своего не упустит

Начало наступление украинских военных на Курщине и усиление боев вполне может повлиять на ход переговоров по завершению войны. Ведь захваченная Курская область станет незаурядным рычагом влияния со стороны Украины.

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский политолог и журналист Евгений Магда. По его словам, расширение плацдарма на Курщине уже влияет на Россию.

Он объясняет, что сейчас в российской медиа сфере появилась куча информации о наступлении ВСУ и его влиянии как на войну, так и на переговоры. И в последнем Курщину рассматривают как то, что Украина может обменять на Запорожскую АЭС.

"Начались разговоры о судьбе Запорожской АЭС. По всей вероятности, в случае переговоров будет обмен выхода Украины с территории Курской области на выход оккупантов с территории атомной станции", — говорит Магда.

Но здесь, он подчеркивает, нужно понимать — Кремль не позволит, чтобы украинские бойцы контролировать ЗАЭС. Поэтому скорее там создадут "демилитаризованную" зону, которая будет контролироваться не Украиной и Россией.

Впрочем, по словам Магды, это только разговоры росмедиа, но и они хорошо показывают вектор Кремля.

Напомним, что наступление ВСУ на Курскую область началось 6 февраля 2025 года. Тогда возле нескольких населенных пунктов начались активные бои с продвижением бойцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале года Россия дважды ударила в районе Запорожской АЭС.