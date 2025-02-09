"Побиття" лаборанта львівського виша у ТЦК не було: у поліції розповіли, де він отримав травми

У поліції, ТЦК та військовій частині розповіли, що сталося

Історія з "викраденням" працівника Львівського університету та монітора Gender Stream Степана Більченка отримала продовження. За словами поліції, чоловік вистрибнув на ходу з автомобіля та отримав травми.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської поліції. Там зазначили, що потерпілого виявили водії на проїжджій частині на околиці міста Житомира 7 лютого, після чого про подію повідомили правоохоронців.

"Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Як повідомила пресслужба Львівського ТЦК, Більченко не мав військово-облікових документів, як і документів, які дають йому основу на отримання відстрочки від мобілізації. Зрештою його доставили до ТЦК, де він пройшов медкомісію та був доставлений до військової частини А2900 для проходження служби. Там також зазначили, що під час дії воєнного стану закон про альтернативну службу не застосовується.

"Жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківсько-Залізничного РТЦК і СП не було", — йдеться в повідомленні.

199-й навчальний центр ДШВ також спростував інформацію про те, що до потерпілого нібито застосовувалося насильство.

Як повідомляє "Українська правда", речник 199-го центру Ганна Гаврилюк зазначила, що там почули аргумент Більченка про те, що він не може брати до рук зброю за релігійними переконаннями. Тому йому шукали місце, де треба працювати з комп’ютерами, оскільки він казав, що є IT-фахівцем.

"На жаль, у той час, коли в країні йде важка боротьба, а військові на передовій чекають посилення, деякі люди погоджуються наражати своє життя на небезпеку, але відмовляються виконувати свій обов’язок перед державою", — сказала Гаврилюк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що депутат розповів, чи штрафуватимуть "обмежено придатних", які не пройшли ВЛК. Найближчим часом Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт.