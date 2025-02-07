"Не бачитимуть тебе". В Одесі ворожка пропонує замовляння проти ТЦК (фото)

Вона пише, що має дар передбачень

В Одесі з'явилося шахрайське оголошення про послуги "ясновидиці". Вона нібито може захистити від працівників ТЦК через "магічні ритуали".

Про це повідомили місцеві телеграм-канали Одеси. Там показали фото.

Жінка обіцяє, що після її "замовляння" працівники ТЦК нібито не помітять людину. Також вона запевняє, що може передбачати поранення та обстріли.

"Сильний екстрасенс та білий маг! Робота за старовинними обрядами! Зніму псування, пристріт, любовна магія, змова від ТЦК (морок, не бачитимуть тебе), можу передбачити поранення чи приліт", — йдеться в її оголошенні.

Додатково шахрайка пропонує традиційний набір послуг: зняття псування, пристріту та любовні привороти.

Зверніть увагу, що єдиний законний спосіб вирішення питань щодо призову – через офіційні державні органи.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пропонують "гроботерапію" для тих, хто втратив волю до життя. Вартість такої послуги вражає. А також розповідали, що знавцям пива пропонують роботу з гідною зарплатою.