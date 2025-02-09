"Избиения" лаборанта львовского ВУЗа в ТЦК не было: в полиции рассказали, где он получил травмы

В полиции, ТЦК и воинской части рассказали, что произошло

История с "похищением" работника Львовского университета и монитора Gender Stream Степана Бильченко получила продолжение. Со слов полиции, мужчина выпрыгнул на ходу из автомобиля и получил травмы.

Об этом информирует пресс-служба Житомирской полиции. Там отметили, что пострадавшего обнаружили водители на проезжей части возле города Житомир 7 февраля, после чего о происшествии сообщили правоохранителям.

"По словам коллег, мужчина скрылся во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил обмундирование, в тренинговый центр. Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил указанные повреждения", — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Львовского ТЦК, у Бильченко не было военно-учетных документов, как и документов, которые дают ему основание на получение отсрочки от мобилизации. В конечном итоге его доставили в ТЦК, где он прошел медкомиссию и был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения службы. Там также отметили, что во время действия военного положения закон об альтернативной службе не применяется.

"Никаких противоправных действий к гражданину Бильченко военнослужащими Лычаковско-Зализнычного РТЦК и СП совершено не было", — говорится в сообщении.

199-й учебный центр ДШВ тоже опроверг информацию о том, что к пострадавшему якобы применялось насилие.

Как сообщает "Украинская правда", спикер 199-го центра Анна Гаврилюк отметила, что там услышали аргумент Бильченко о том, что он не может брать в руки оружие по религиозным убеждениям. Поэтому для него искали место, где надо работать с компьютерами, поскольку он говорил, что является IT-специалистом.

"К сожалению, в то время, когда в стране идет тяжелая борьба, а военные на передовой ждут усиления, некоторые люди соглашаются подвергать свою жизнь опасности, но отказываются исполнять свой долг перед государством", — сказала Гаврилюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что депутат рассказал, будут ли штрафовать "ограниченно пригодных", которые не прошли ВВК. В ближайшее время Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.