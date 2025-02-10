"Є три компоненти": генерал Наєв пояснив, що треба зробити для стабілізації фронту

І це не мобілізація, як можна було б подумати

Українські військові наразі ведуть важкі оборонні бої майже на всіх напрямках фронту. Особливо складна ситуація склалася в районі Покровська, де точаться запеклі бої.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв в ексклюзивному інтерв'ю "Українській правді" окреслив три основні компоненти, необхідні для покращення ситуації.

За словами Наєва, першочергове значення мають саме військовослужбовці. Бійці повинні отримувати належну підготовку під керівництвом командування різних родів військ. Важливо забезпечити якісне навчання перед відправленням на передову, щоб військові були готові до реальних бойових умов.

"Воїн має бути готовим до ведення бойових дій. Базова військова підготовка суттєво відрізняється від ситуації на передньому краї", – підкреслив офіцер. Також вони мають бути мотивованими.

Другим важливим елементом є забезпечення належним озброєнням. Наєв зазначив, що зараз існують певні проблеми з підтримкою військових на передовій. У разі нестачі артилерійських боєприпасів підтримку можна здійснювати за допомогою різних типів безпілотників, зокрема FPV-дронів.

Третьою складовою успішної стабілізації фронту є ефективне управління військами. Генерал наголосив на важливості ведення бойових дій сталими структурами – дивізіями та корпусами. У таких підрозділах командир відповідає як за підготовку особового складу, так і за його застосування в бою.

Також раніше "Телеграф" писав, що генерал Наєв окреслив проблеми оборони півдня на початку повномасштабного вторгнення. Також він розповів, чому не підірвали Чонгар.