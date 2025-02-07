Досвідчений генерал та лідер інновацій: що треба знати про нових заступників Умєрова

Ці призначення – частина комплексного підходу до посилення Збройних Сил, вважає Умєров

У п'ятницю, 7 лютого, Кабінет міністрів України зробив кадрові призначення у Міністерстві оборони. Новими заступниками міністра стали генерал-лейтенант Євген Мойсюк та капітан Валерій Чуркін.

Про своїх нових заступників розповів очільник військового відомства Рустем Умєров.

"Сьогодні Кабінет міністрів України за моїм поданням призначив двох нових заступників міністра оборони", – написав він у Facebook.

Євген Мойсюк

"Генерал-лейтенант Євген Мойсюк – один із найдосвідченіших офіцерів нашої армії, бойовий командир. Його зона відповідальності – розвиток та генерація Сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів", – уточнив Умєров.

Він також додав, що досвід Мойсюка охоплює командування Десантно-штурмовими військами, службу на посаді заступника Головнокомандувача ЗСУ, участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку.

Довідка: Євген Георгійович Мойсюк народився 7 жовтня 1979 року у Чернівцях. Генерал-лейтенант Збройних сил України, уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України (2024 — 2025).

У минулому — заступник Головнокомандувача ЗСУ (2021—2024), командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України (2019―2021), перший заступник командувача ДШВ (2018—2019), командир 81-ї аеромобільної бригади (2014—2018). Учасник російсько-української війни.

З грудня 2014 року безпосередньо керував обороною Донецького аеропорту, а після повного знищення противником будівлі аеропорту — виведенням особового складу.

Став першим військовиком ЗСУ, який починав війну на посаді комбата та отримав звання генерала.

Мойсюка нагороджено Орденом Данила Галицького, Орденами Богдана Хмельницького III та II ст., Хрестом бойових заслуг.

Валерій Чуркін

"Офіцер, учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ в перші дні повномаштабного вторгнення, капітан Валерій Чуркін – лідер інновацій у сфері військових технологій, керівник Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) ЗСУ", – написав Умєров.

Міністр оборони пояснив, що як його заступник, Чуркін зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії.

"Його підрозділ вже сьогодні реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікуємо масштабування цієї роботи", – йдеться у публікації.

Довідка: Валерій Чуркін народився 19 червня 1984 року у Києві. У цивільному житті працював у сфері менеджменту, логістики та розробки програмного забезпечення.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення вступив добровольцем до лав ЗСУ. Обіймав посади командира взводу, командира роти, заступника начальника штабу 126-го окремого батальйону територіальної оборони 112-ї окремої бригади територіальної оборони, а також командира військової частини.

У 2023 році очолив організаційно-планове відділення Центру розроблення та супроводження інформаційних проєктів.

З кінця 2023 по січень 2024 року очолював Центр розроблення та супроводження інформаційних проєктів.

У січні 2024 року призначений начальником Центру масштабування технологічних рішень. Підрозділ виступає експертом та залучається до численних робочих груп за напрямками інновацій та цифровізації у Силах оборони України.

"Ці рішення – частина комплексного підходу до посилення наших Збройних Сил, модернізації управління та технологічного розвитку армії", – резюмував Умєров.

Нагадаємо, очільником Офісу генерального прокурора може стати бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, який наразі обіймає посаду заступника міністра оборони. Генерала також розглядають на іншу посаду: його можуть призначити військовим прокурором.