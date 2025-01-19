Допоможе вижити на передовій: інструктор розповів про звичку досвідчених військових

Є звички, які допоможуть вижити на фронті

Після влучення на фронт новобранцям необхідно виробити низку навичок, які збільшать його шанси на виживання. Одна з них зводиться до того, що не варто боятися ставити запитання.

Про це розповів інструктор взводу інструкторів 210-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ в інтерв’ю "Телеграфу": Як не загинути "на нулі" – "база" від інструктора штурмового полку Дмитра Тур’яна

"Важливо не боятися ставити питання, навіть дурні: своїм побратимам, інструкторам, постійно вдосконалюватись, вивчати та фокусуватися на завданнях, які ставить командування", — сказав він.

За його словами, на будь-якій позиції є свої "старожили", які провели там якийсь час. Ці військовослужбовці, напевно, знають такі нюанси, про які новоприбулі знати не можуть. Тому варто провести з ними деякий час та дізнатися, до чого варто бути готовими.

"У будь-якій оборонній операції наших міст було багато Робін Гудських нальотів завдяки тому, що місцеві краще знають позиції, їм відомо, в якому паркані є дірка, де якийсь підземний лаз", — додав Тур’ян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що мобілізованим українцям варто взяти із собою у навчальний центр.