Естонський генерал розповів, за якої умови закінчиться війна в Україні

Ріго Террас повідомив, як Європа може допомогти Україні виграти війну

Україна може виграти війну, якщо європейці подвоять фінансову допомогу Києву. Зараз пересічний мешканець ЄС витрачає на підтримку України стільки, скільки коштує одна чашка кави на місяць.

Якщо цю суму збільшити удвічі, це дасть Україні необхідні ресурси для перемоги. Про це заявив віцеголова Комітету з оборони в Європарламенті Ріго Террас в ефірі німецького телеканалу Phoenix, повідомляє Укрінформ.

За словами європарламентаря, вже давно обговорюється ідея, щоб країни ЄС виділяли на допомогу Україні принаймні чверть від одного відсотка свого ВВП. Це, на його думку, невеликі витрати для держав, але життєво важливі для України.

"Це небагато для країн, але багато для України. Сьогодні кожен громадянин Європи платить у середньому як за одну чашку кави на місяць, це внесок, яким ми підтримуємо Україну. Якщо збільшити до двох, то було б можливо, щоби Україна виграла цю війну", – сказав Террас.

Колишній генерал-лейтенант Збройних сил Естонії також відзначив високу професійність українських військових. Він наголосив, що попри значні зусилля Росії, лінія фронту залишається відносно стабільною, що свідчить про ефективність роботи Сил оборони України. Попри це він вважає, що цей успіх дається Україні важко, оскільки підтримки з боку Європи та Америки недостатньо.

"Нам потрібно зробити набагато більше. Якби ми зробили більше, ми б також допомогли Україні виграти цю війну, тому що українці показали, що з тими небагатьма ресурсами, які ми надаємо, вони здатні тримати фронт", — заявив політик.

Водночас Террас висловив скептицизм щодо можливого мирного плану, який Вашингтон може презентувати на Мюнхенській безпековій конференції наступного тижня. Він вважає, що США можуть прагнути не до перемоги України, а до замороження конфлікту, що не є прийнятним варіантом.

"Але це не вихід. І важливо, що якщо Україна на це не погодиться, цього не має статися", — повідомив віцеголова Комітету з оборони в Європарламенті.

Террас також розкритикував європейських політиків, які вагаються з рішеннями щодо допомоги Україні, чекаючи на позицію Дональда Трампа та його оточення. Він вважає це "дуже неприємним і поганим". За словами віцеголови Комітету з оборони, країни Європейського Союзу мають вкладати більше коштів у власну оборону, оскільки за останні 30 років інвестиції в цю сферу були мінімальними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що попри те, що європейські країни можуть теоретично компенсувати скорочення допомоги США від України, наразі достатньої кількості політичної волі не видно.