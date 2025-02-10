"Есть три компонента": генерал Наев объяснил, что нужно сделать для стабилизации фронта

И это не мобилизация, как можно было бы подумать

Украинские военные ведут тяжелые оборонительные бои почти на всех направлениях фронта. Особенно сложная ситуация сложилась в районе Покровска, где идут ожесточенные бои.

Генерал-лейтенант Сергей Наев в эксклюзивном интервью "Украинской правде" очертил три основных компонента, необходимых для улучшения ситуации.

По словам Наева, первостепенное значение имеют именно военнослужащие. Бойцы должны получать должную подготовку под руководством командования разных родов войск. Важно обеспечить качественное обучение перед отправкой на передовую, чтобы военные были готовы к реальным боевым условиям.

"Воин должен быть готов к ведению боевых действий. Базовая военная подготовка существенно отличается от ситуации на переднем крае", – подчеркнул офицер. Также они должны быть мотивированными.

Вторым важным элементом является обеспечение надлежащим вооружением. Наев отметил, что сейчас есть определенные проблемы с поддержкой военных на передовой. При недостатке артиллерийских боеприпасов поддержку можно осуществлять с помощью различных типов беспилотников, в частности FPV-дронов.

Третьей составляющей успешной стабилизации фронта является эффективное управление войсками. Генерал отметил важность ведения боевых действий постоянными структурами – дивизиями и корпусами. В таких подразделениях командир отвечает как за подготовку личного состава, так и за его применение в бою.

Также ранее "Телеграф" писал, что генерал Наев очертил проблемы обороны юга в начале полномасштабного вторжения. Также он рассказал, почему не взорвали Чонгар.