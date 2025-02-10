Відстрочка не продовжилася автоматично? Що робити в такому випадку

Юристка дала кілька порад

В Україні діє Постанова Кабінету Міністрів №560, яка передбачає автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для військовозобов’язаних. Однак, попри прямі приписи цієї постанови, відстрочки не продовжилися автоматично для багатьох громадян.

На цю ситуацію звернула уваги адвокатка Дар’я Тарасенко. На її думку, проблема полягає у відсутності належної обізнаності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Закликаю Міноборони негайно виправити цю ганебну ситуацію. Сподіваюсь, що хтось з Міноборони хоч одним оком зазирає на цю сторінку, і нас почують", — написала юристка.

Тарасенко рекомендує для тих, хто очікував автоматичного продовження відстрочки, подати заяву до ТЦК з вимогою внести до реєстру інформацію про продовження відстрочки .

Якщо попередній варіант не підходить, військовозобов'язаним варто подати нову заяву на відстрочку з усіма необхідними документами, згідно з таблицею 5 Постанови КМУ №560.

Підготовка документів

Рекомендується мати з собою:

документи, які підтверджують право на відстрочку;

попередню довідку про надання відстрочки або збережені дані з реєстру "Резерв+".

Також Тарасенко наголошує, що важливо розуміти нормативне регулювання або мати готову заяву з обґрунтуванням продовження відстрочки відповідно до приписів Постанови №560.

Автоматичне продовження для окремих категорій

Дар’я Тарасенко підкреслила, що автоматичне продовження все ж було реалізоване для двох категорій:

люди з інвалідністю, які раніше оформили відстрочку через "Резерв+".

здобувачі освіти, які також оформили відстрочку через "Резерв+".

"Ще раз наголошу — нічого не робити із ситуацією, що склалась, — припустимий варіант тільки у випадку, якщо ви бажаєте мобілізуватись. В усіх інших випадках варто добиватись внесення в реєстр інформації про продовження відстрочки", — додала юристка.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вам відмовити у відстрочці без актуального висновку ВЛК. У ТЦК можуть направити на медогляд, але за певними обставинами.