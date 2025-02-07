Як подати заяву на відстрочку від мобілізації: є два способи

Тільки кілька категорій українців можуть зробити це онлайн

В Україні триває загальна мобілізація. Однак чоловіки, які мають право на відстрочку, не підлягають призову.

Як саме подати заяву на її отримання та які документи необхідно мати при собі, пише 24 Канал. Наразі військовозобов'язані можуть скористатися двома варіантами для оформлення відстрочки:

Звернення до територіального центру комплектування (ТЦК). Подача заявки через застосунок "Резерв+" (цей спосіб доступний лише окремим категоріям громадян).

Як подати заяву в ТЦК

Для подання заявки у територіальному центрі комплектування необхідно мати при собі:

паспорт громадянина України;

військовий квиток;

документи, які підтверджують право на відстрочку (наприклад, довідка про інвалідність, свідоцтво про багатодітність тощо).

У ТЦК потрібно написати заяву та додати до неї всі необхідні документи. Після цього заяву розглянуть, і буде ухвалено рішення про надання чи відмову у відстрочці.

Як подати заявку через застосунок "Резерв+"

Для студентів, багатодітних батьків, а також людей з інвалідністю доступна можливість подати заявку на відстрочку онлайн через "Резерв+". Алгоритм дій такий:

Відкрити застосунок та авторизуватися. У меню обрати пункт "Подати запит на відстрочку". Пройти опитування в додатку, надавши необхідну інформацію.

Система автоматично опрацює дані та повідомить протягом доби про результат: чи буде надана відстрочка, або ж у разі відмови зазначить причину.

Нагадуємо, якщо у вас не відображається відстрочка у "Резерв+", значить у Єдиному реєстрі призовників "Оберіг" відсутні відповідні дані. "Резерв+" синхронізується з реєстром і відображає тільки ті відомості, які були внесені операторами ТЦК.

Якщо у вас є паперовий документ про відстрочку, але його статус не з’являється в застосунку, необхідно звернутися до служби підтримки ТЦК для внесення інформації в реєстр.

Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати військовий квиток у "Резерв+". Завантажити застосунок можна на будь-який смартфон.