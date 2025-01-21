Відстрочку не доведеться оновлювати кожні три місяці. Юристи пояснили чому

Відстрочку нададуть до припинення обставин для неї

Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1558, яка внесла зміни до процедури ведення військового обліку та оформлення відстрочки від мобілізації. Зміни передбачають спрощення процесу продовження права на відстрочку в період дії воєнного стану.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "INSEININ". За словами правознавців, військовозобов’язані, які отримали відстрочку під час воєнного стану, тепер не повинні повторно подавати заяву та документи для її продовження.

Тобто право на відстрочку буде автоматично продовжуватися до завершення воєнного стану або до припинення обставин, що дають відстрочку.

Оформлення відстрочки

Вперше отримати відстрочку доведеться особисто в ТЦК. Для цього необхідно:

подати заяву до районного ТЦК на ім’я голови комісії з питань відстрочки;

надати необхідні підтверджувальні документи, зокрема довідки, що підтверджують право на відстрочку;

пред’явити військово-обліковий документ (паперовий або електронний).

Комісія розглядає заяву протягом 7 днів, після чого видається довідка про відстрочку, а дані вносяться до реєстру.

Автоматичне продовження відстрочки

Юристи пояснюють, що у разі продовження воєнного стану працівники ТЦК та СП перевіряють актуальність обставин, що дають право на відстрочку. Наприклад:

для чоловіків із трьома і більше дітьми перевіряють вік дітей та відсутність розлучення;

для осіб із інвалідністю – чинність довідки МСЕК.

Ця перевірка здійснюється протягом 5 днів після продовження воєнного стану. Якщо право на відстрочку зберігається, воно автоматично подовжується.

Коли потрібен повторний візит до ТЦК

Повторне звернення необхідне у випадках:

якщо електронні бази не містять точних даних про право на відстрочку;

якщо під час перевірки виявлено втрату підстав для відстрочки;

якщо ТЦК не встиг перевірити документи у визначений термін (5 днів).

У таких випадках військовозобов’язаному повідомляють про необхідність подати документи повторно.

"Прийняті Урядом зміни спрямовані на спрощення процедури оформлення відстрочки в період дії воєнного стану. Очікується, що чоловікам тепер не доведеться звертатись до ТЦК за відстрочку кожних 3 місяці, достатньо буде підтвердити право перший раз", — зазначають експерти.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків повинен бути готовим до мобілізації у 2025 році. Громадяни, які не мають відстрочки від мобілізації рано чи пізно будуть мобілізовані.