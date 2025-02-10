ЗСУ можуть вийти на кордони України 1991 року за однієї умови, - Наєв

Це — питання ресурсів, впевнений він

Повернення Україною всіх своїх територій та вихід ЗСУ на кордони 1991 року можливі, проте є умова. Йдеться про надання західними партнерами необхідної кількості озброєння.

Таку думку висловив генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "Українській правді". Він додав, що наша армія здатна не лише вийти на міжнародно визнані кордони нашої країни, але й створити навколо України буферну зону.

"Всі питання полягають у площині ресурсів. Як воно працює? Визначається політична мета. Військові проводять розрахунки, подають політикам. Для того щоб вийти на кордони 1991 року, нам необхідно стільки воїнів, нам необхідно стільки ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат. І тоді, якщо це задовольняється, тоді ми виходимо на кордони 1991 року", — пояснив генерал.

Наєв додав, що йдеться не про те, чи здатні партнери надати Україні надати все необхідне для виходу на кордони 1991 року, а чи спроможні вони ухвалити таке рішення. Адже економіка РФ слабша за економіку ЄС.

"Коли на початку війни в Україні та відбиття широкомасштабної агресії ми боролися за свій суверенітет і незалежність, то парадигма на Заході була яка? Щоб не дати Росії перемогти, а Україні – програти. Ще раз підкреслю: якщо дадуть стільки, скільки необхідно, щоб вийти на кордони 1991 року, то це відбудеться", — резюмував екскомандувач Об'єднаних Сил оборони України.

Як повідомляв "Телеграф", Наєв також назвав три компоненти, які необхідні для стабілізації фронту. Першочергове значення мають саме військовослужбовці.