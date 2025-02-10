ВСУ могут выйти на границы Украины 1991 года при одном условии, — Наев

Это вопрос ресурсов, уверен он

Возвращение Украиной всех своих территорий и выход ВСУ на границы 1991 возможны, однако есть условие. Речь идет о предоставлении западными партнерами необходимого количества вооружения.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Украинской правде". Он добавил, что наша армия способна не только выйти на международно признанные границы нашей страны, но и создать вокруг Украины буферную зону.

"Все вопросы заключаются в плоскости ресурсов. Как оно работает? Определяется политическая цель. Военные проводят расчеты, подают политикам. Для того чтобы выйти на границы 1991 года, нам необходимо столько воинов, нам необходимо столько ракет, боеприпасов, танков, артиллерийских орудий. И тогда, если это удовлетворяется, тогда мы выходим на границы 1991 года", — пояснил генерал.

Наев добавил, что речь идет не о том, способны ли партнеры предоставить Украине все необходимое для выхода на границы 1991 года, а о том, могут ли они принять такое решение. Так как экономика РФ слабее экономики ЕС.

"Когда в начале войны в Украине и отражения широкомасштабной агрессии мы боролись за свой суверенитет и независимость, то парадигма на Западе была какая? Чтобы не дать России победить, а Украине — проиграть. Еще раз подчеркну: если дадут столько, сколько необходимо, чтобы выйти на границы 1991 года, то это произойдет", — резюмировал экс-командующий Объединенными Силами обороны Украины.

Как сообщал "Телеграф", Наев также назвал три компонента, которые необходимы для стабилизации фронта. Первоочередное значение имеют военнослужащие.