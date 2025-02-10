В Україні ціни на газ злетять у 4 рази. Як зміняться платіжки і для кого

Тариф був на рівні 20 копійок з кубометра газу, а стане 80 копійок

Оператор газотранспортної системи України змушений в чотири рази підняти тариф на транспортування газу. Зараз це не позначиться на побутових споживачах, проте тягар ляже на газовидобувні компанії.

Про це заявив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з ціноутворення в енергетиці та народний депутат Олексій Кучеренко. За його словами, поки звичайні українці не відчують підняття тарифу на транспортування газу.

При цьому газовидобувні компанії будуть змушені заплатити за потрапляння газу, який вони видобувають в Україні, в трубу, в чотири рази більше. Тариф був на рівні 20 копійок з кубометра газу, а стане 80 копійок.

"В результаті це відобразиться на ціні на газ на так званому вільному ринку, тобто хтось все рівно за це заплатить. Споживачі газу: енергетики, хімічні виробництва … ті, хто споживають український газ. Не населення й не теплокомуненерго. Це відобразиться рано чи пізно на ціні товару", — пояснив нардеп.

Як повідомляв "Телеграф", голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що підвищення вартості транспортування газу спричинить збільшення собівартості електроенергії. У результаті українцям доведеться платити більше за всі товари та послуги.