В Украине цены на газ взлетят в 4 раза. Как изменятся платежки и для кого

Тариф был на уровне 20 копеек с кубометра газа, а станет 80 копеек

Оператор газотранспортной системы Украины вынужден в четыре раза поднять тариф на транспортировку газа. Сейчас это не отразится на бытовых потребителях, однако груз ляжет на газодобывающие компании.

Об этом заявил глава временной следственной комиссии Верховной Рады по ценообразованию в энергетике и народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, пока обычные украинцы не ощутят поднятие тарифа на транспортировку газа.

При этом газодобывающие компании будут вынуждены заплатить за попадание газа, который они добывают в Украине, в трубу, в четыре раза больше. Тариф был на уровне 20 копеек с кубометра газа, а станет 80 копеек.

"В результате это отразится на цене на газ на так называемом свободном рынке, то есть кто-то все равно за это заплатит. Потребители газа: энергетики, химические производства… те, кто потребляет украинский газ. Не население и не теплокоммунэнерго. Это отразится рано или поздно на цене товара", — пояснил нардеп.

Как сообщал "Телеграф", глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что повышение стоимости транспортировки газа повлечет за собой увеличение себестоимости электроэнергии. В результате украинцам придется платить больше за все товары и услуги.