Тарифи на транспортування газу злетіли у 4 рази: правда чи міф? Як це вплине на тарифи для побутових споживачів?

Чи залишаться тарифи на газ для населення стабільними у 2025 році?

З 1 січня 2025 року вартість транспортування газу мала зрости на 305%, тобто більш ніж у чотири рази. Причиною такого різкого кроку мало стати припинення транзиту російського газу через територію України. Але все це лише на стадії проєкту та не має жодного підтвердження.

Після оголошення нових тарифів у ЗМІ з’явилися чутки, що це може призвести до подорожчання газу для населення. Однак, як запевнили в НКРЕКП, ці побоювання не мають підстав.

Пресслужба комісії 31 грудня офіційно заявила, що вартість газу для побутових споживачів залишиться незмінною. Так само не зміняться тарифи на тепло, гарячу воду та розподіл газу.

"Жодних змін тарифів для населення не передбачається. Нові тарифи на транспортування природного газу стосуються лише точок входу і виходу, затверджених для регуляторного періоду 2025–2029 років", — заявили у НКРЕКП.

Станом на 6 лютого 2025 року тарифи на газ для побутових споживачів залишаються на рівні, встановленому раніше, без змін. Згідно з інформацією НКРЕКП, жодних змін у тарифах на газ для населення не передбачається, і вони залишатимуться стабільними щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Таким чином, попри можлие значне підвищення тарифів на транспортування газу для промисловості, побутові споживачі можуть бути впевнені у стабільності цін на газ та пов'язані з ним послуги.

Раніше "Телеграф" писав, що ціни можуть суттєво зрости через підвищення тарифу на транспортування газу.