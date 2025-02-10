Четвертий рік тотального спротиву. Сили спецоперацій створили календар-довідник про Рух опору в окупації (відео)

Він починається не з 1 січня

Сили спеціальних операцій Збройних сил України випустили календар-довідник на 2025 рік, який розповідає про Рух опору. Він починається не як звичайні календарі — з 1 січня, а з 24 лютого, дня, коли у 2022 році Росія почала повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ССО. Там розповіли, що кожна сторінка календаря "Четвертий рік тотального спротиву" розповідає про те, як Рух опору протидіє окупаційним силам.

"Окремо в календарі є й про символіку Руху опору та текст маніфесту тих, хто веде непомітний, але відчутний спротив в окупації", — йдеться у повідомленні.

Завантажити календар можна за посиланням

Нагадаємо, ССО ЗСУ — окремий рід сил у складі української армії, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

Як розповідав "Телеграф", раніше ССО показали унікальні кадри своєї роботи на Курщині. На відео — засідка на російських солдатів, яка для останніх закінчилася вельми трагічно.