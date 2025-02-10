Четвертый год тотального противостояния. Силы спецопераций создали календарь-справочник о сопротивлении в оккупации (видео)

Он начинается не с 1 января

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины выпустили календарь-справочник на 2025 год, рассказывающий о Движении сопротивления. Он начинается не как обычные календари с 1 января, а с 24 февраля, дня, когда в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ССО. Там рассказали, что каждая страница календаря "Четвертый год тотального сопротивления" рассказывает о том, как Движение сопротивления противодействует оккупационным силам.

"Отдельно в календаре есть и о символике Движения сопротивления и текст манифеста тех, кто ведет незаметное, но ощутимое сопротивление в оккупации", — говорится в сообщении.

Загрузить календарь можно по ссылке

Напомним, ССО ВСУ – отдельный род сил в составе украинской армии, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Они комплектуются специально обученными специалистами, имеющими специальные возможности в области разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Как рассказывал "Телеграф", ранее ССО показали уникальные кадры своей работы на Курщине. На видео – засада на российских солдат, которая для последних закончилась весьма трагически.