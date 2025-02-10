Снегопады, метели и лютые морозы. Каким областям не повезет с погодой в середине февраля

После двух месяцев аномального, местами рекордного тепла, в Украину наконец-то пришла классическая зимняя погода с устойчивыми морозами. Однако количество снега по всей стране остается незначительным.

В большинстве областей его нет, а в восточных, местами северных регионах и юге есть только 1-4 см снежного покрова. Температура воздуха в конце первой декады февраля во всех регионах сохраняется ниже нормы на 2-4 °С, а минимальные показатели ночной температуры достигают -12…-14 °С.

Во второй декаде месяца в Украине будет преобладать относительно холодная погода с устойчивыми морозами. Причина таких холодов – малоподвижный антициклон, который охватит большую часть Восточной и Северной Европы. На фоне высокого атмосферного давления осадков будет немного, и только 14 – 15 февраля холодный фронт с северо-запада принесет в большинство областей небольшой, местами умеренный снег и снежную крупу; на побережье морей и Крыму осадки будут в виде мокрого снега и дождя. На дорогах будет наблюдаться гололед, местами снежный накат.

Ветер с 11 по 14 февраля будет преимущественно слабым, с переменным направлениям со скоростью 2 – 8 м/с. 15-16 февраля ожидается заметное усиление ветра северного и северо-западного направления до 9-14 м/с, в отдельных районах не исключены порывы до 15-17 м/с, а также слабая метель. С 17 по 20 февраля ветер будет иметь северо-западное направление со скоростью 5-10 м/с.

Что касается температуры воздуха, то с 11 по 15 февраля ночью она ожидается в пределах -8...-14°С, в южной части и Крыма -3...-8°С; днем воздух будет прогреваться до -6…+1°С, в южных областях и на Закарпатье -2…+4°С. Начиная с 15 февраля и по 20 число включительно, нас ждет новая волна холодов, которая будет связана с поступлением арктического воздуха в тылу холодного фронта. Таким образом, ночная температура снизится до -9...-15°С, днем ​​ожидается -3...-8°С. На юге морозы окажутся не столь существенными – в ночное время здесь прогнозируется -5…-10 °С, днем ​​–1…-6 °С.

В общем, вторая декада месяца будет в Украине существенно холоднее первой, с отклонением от нормы на 3 – 6 °С. Визуваль это можно наблюдать на прогностической карте средней аномалии температуры воздуха на период с 10 по 17 февраля.

На ней синей заливкой выделены районы с более холодной погодой, и чем темнее цвет, тем ниже температуры следует ожидать в конкретной местности:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одной из областей Украины ощутимо потеплеет.