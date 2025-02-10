В Украине показали свой первый аналог "Солнцепека". Чем он опасен, первые видео применения

Оружие уже работает на фронте

В Украине создали свою первую реактивную огнеметную систему. Она построена на базе уже существующей РСЗО "Сивалка".

Новый образец вооружения показал военнослужащий, подполковник ВСУ, ведущий Армия ТВ Сергей Мисюра. По его словам, огнеметная система является уменьшенным аналогом российских ТОС "Солнцепёк" и ТОС "Буратино".

"Без преувеличения и кликбейта. Это первая украинская огнеметная система Сивалка ВМ8!", — говорит он.

Мисюра показал новое оружие вблизи и отметил, что она "уже давно работает".

Стоит отметить, что недавно в Министерстве обороны показали результаты работы огнеметной "Сивалки" на видео. Тогда под обстрел термобарических снарядов попал опорный пункт противника на Покровском направлении.

Что известно о "Сивалке"

С одной стороны оригинальная версия "Сивалки ВМ-8" является образцом "малого РСЗО", с другой ее иногда относят к классу реактивных минометов. Её устанавливают на колесное шасси, например HMMWV или пикапы.

Характеристики РСЗО "Сеялка ВМ-8"

Снаряды — 12/16 неуправляемых авиационных ракет С-8КО,

Калибр — 80 мм,

Боевая часть — кумулятивно-осколочная, должна пробить 400 мм брони,

Точность стрельбы – 80% при круге 100 метров в диаметре.

Дальность – до 5 км.

ТОС "Солнцепек"

Это российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Чем опасно термобарическое оружие

Термобарический боеприпас формирует облако взрывчатой ​​смеси и затем взрывает ее. После мгновенной детонации атмосферное давление в облаке резко подскакивает, чтобы затем так же стремительно упасть примерно на 160 мм ртутного столба. В результате даже если кому-то удалось уцелеть после самого взрыва, такой резкий перепад давления практически гарантированно приводит к гибели от разрыва внутренних органов. Через страшні наслідки бойового застосування ці установки часто порівнюють із тактичною ядерною зброєю. Из-за страшных последствий боевого применения эти установки часто сравнивают с тактическим ядерным оружием.

Напомним, ранее мы писали об украинской РСЗО "Берест". Ее презентовали незадолго до полномасштабного вторжения.