Поставил на место путиниста Кадырова: что известно о внуке Степана Бандеры, который является его тезкой

Внук выдающегося революционера периодически появляется в СМИ

У лидера Организации украинских националистов, политического деятеля Степана Бандеры, которого убил советский шпион в Мюнхене, есть пятеро внуков: Орест, София, Богдана, Елена и Степан. Чаще всего в медийном пространстве появляется именно его полный тезка.

Что известно о внуке Степана Бандеры, чем он занимается, знает "Телеграф".

Внук Степана Бандеры

Степан Бандера родился в 1969 году. Он проживает в Канаде, куда попал с семьей лидера ОУН. Родственники Бандеры разделились между Канадой и Германией из-за преследования советских шпионов. Мужчину называют Стефко.

Внук Бандеры работал в Канаде журналистом. Он начинал с газеты, а затем устроился в программу расследований W5. Также Степан приобщался к созданию более 30 документальных лент. За фильм Healing hands вместе с командой выиграл престижную награду Canadian Screen Award. Речь шла о документалке, как канадские врачи-хирурги приезжали в Украину, чтобы проводить операции жертвам войны.

Внук Степана Бандеры – полный тезка, фото kp.ua

Впоследствии в течение 12 лет внук Бандеры жил в Украине. Он ездил с презентациями по стране, рассказывая о своей семье. Однако вернулся в Канаду в 2009 году, поскольку была 25-я годовщина смерти его отца. Тогда он познакомился с Аретой Гавричинской, которая стала его женой. Так, мужчина остался в Канаде, но периодически приезжал в Украину.

Степан Бандера занимался журналистикой, скриншот с видео

В 2010 году Степана Бандеру посмертно отметили званием Героя Украины, которое присвоил ему тогдашний президент Виктор Ющенко. Так, награду принял внук лидера ОУН. Однако, придя к власти, Янукович подал в суд на такое решение предшественника и указ о присвоении звания Героя отменили.

Внук Бандеры принимал его звание Героя Украины, фото Tochka.net

Впоследствии появилась инициатива перезахоронить борца за независимость Украины на родине. Однако его внук высказался против такой идеи во время президентства Януковича. Степан сказал, что идея не актуальна, поскольку перезахоронение Бандеры должно объединять общество, а не наоборот. Для этого, по мнению внука лидера ОУН, нужно проводить просветительскую работу с населением, чтобы люди не верили в фейки о его дедушке.

Внук Бандеры был против, чтобы его перезахоронили, скриншот с видео

Внук Бандеры периодически появлялся в украинском информационном пространстве. В 2014 году он приезжал на родину с миссией наблюдателей из Канады на президентские выборы. В тот период Степану удалось пообщаться с военными, которые пошли в АТО. Они впечатлили мужчину своим мужеством и силой духа. В то же время Бандера отметил, что встречал многих русскоязычных патриотов, поэтому не считает это проблемой.

"Я в свое время 12 лет прожил в Украине и встречал много русскоязычных украинских патриотов. Не вижу в том ничего удивительного, это — реальность Украины. Говорить по-русски и быть украинским патриотом — не противоречит друг другу", — говорил Степан в 2015 году.

В 2020 году внук Бандеры работал с бывшей главой Минздрава Ульяной Супрун. Он занимался продвижением фильма о войне Росси против Украины "Наши котики" режиссера Владимира Тихого. В киноработе говорится о реальных историях бойцов АТО.

Бандера продвигал ленту "Наши котики", фото "Терен"

После начала полномасштабного вторжения Степан стал чаще давать интервью медиа. Он ответил на угрозы главы Чечни, путиниста Кадырова о том, что нужно убить Бандеру, несмотря на то, что лидера ОУН уже много лет нет в живых. Внук посоветовал ему оказаться в Чернобаевке, где украинские военные успешно убивали оккупантов.

Внук Бандеры ответил путинисту Кадырову, фото "Суспільне"

Мужчина, вероятно, продолжает жить в Канаде. Он не ведет социальные сети. Иногда он появляется в инфопространстве, где комментирует войну России против Украины и рассказывает о своем легендарном дедушке.

Внук Бандеры дает интервью журналистам, скриншот из "Говорить великий Львів"

Степан Бандера рассказывает о фигуре своего дедушки-революционера, скриншот из "Говорить великий Львів"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Степана Бандеры. Он похоронен не в Украине.