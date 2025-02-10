Зустрічається з сином російського олігарха Березовського і підтримувала Україну: що відомо про онучку Єльцина Марію Юмашеву

Дівчині зараз 22 роки

Перший президент Росії Борис Єльцин залишив по собі велику спадщину. Його нащадки обирають вести здебільшого непублічний спосіб життя. Проте онучка експрезидента Марія Юмашева намагається заявити про себе світові. Однак вона обрала творчий шлях, а не політику.

Онука Єльцина виросла в оточенні політичної еліти, але обрала для себе шлях мистецтва та самовираження. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Марію Юмашеву.

Марія Юмашева — що відомо

Марія Валентинівна Юмашева народилася 14 квітня 2002 року в Лондоні в родині Валентина Юмашева та Тетяни Д’яченко, доньки першого президента Росії Бориса Єльцина. Вона є п'ятою онукою Бориса Єльцина.

Дівчина народилася у Лондоні. Навчалася Юмашева в Австрії і за чутками, отримала громадянство цієї країни. Раніше вона займалася спортом і відомо, що вона володіє кількома мовами.

Зараз дівчині 22 роки. Вона веде свою сторінку в Instagram, проте викладає світлини не надто часто. Нещодавно, у січні цього року, дівчина поділилася сімейними фото з особистого архіву з нагоди Дня народження своєї мами, Тетяни Юмашевої.

Марія Юмашева перебуває у стосунках із сином російського політика Бориса Березовського Глібом. Раніше вона зустрічалася з російським футболістом Федором Смоловим, якому на той момент було 29 років, а дівчині — 17.

Марія Юмашева та Гліб Березовський

У лютому 2022 року онучка Єльцина підтримала Україну. Дівчина виклала фото українського прапора на своїй сторінці в Instagram з коротким підписом "Нет войне". Також дівчина показала відео, на якому видно, що вона вийшла на протести проти дій Путіна на території нашої країни, в Англії.

Нещодавно Марія Юмашева зробила фотовиставку "Моя бабуся — перша леді" в московському "Єльцин Центрі". Вона була присвячена дружині Бориса Єльцина Наїні. Проте, героїня виставки не була присутня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про інших онуків Бориса Єльцина. Серед них — представник "золотої молоді" та інклюзивна дитина: