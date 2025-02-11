Більше пів сотні атак: у ЗСУ назвали два найгарячіші напрямки, що там відбувається (карта)

Ворог настає відразу в кількох районах

Курський і Покровський напрямки стали найгарячими за минулу добу. На них ворог зробив десятки атак.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. За даними наших військових, на Покровському напрямку захисники зупинили 47 штурмових та наступальних дій агресора в районах таких населених пунктів: Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

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Ще одним гарячим напрямком є Курський. Там противник 27 разів атакував Сили оборони у таких районах: Малая Локня, Свєрдликово, Погрєбки, Курилівка, Черкаське Порічне, Лєбедьовка.

Крім цього, росіяни здійснили 450 артилерійських обстрілів, з них 12 – з реактивних систем залпового вогню. Також авіація загарбників завдала 48 авіаційних ударів, скинувши 67 КАБ.

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