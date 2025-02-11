Больше полусотни атак: в ВСУ назвали два самых горячих направления, что там происходит (карта)

Враг наступает сразу в нескольких районах

Курское и Покровское направления стали самыми горячими за минувшие сутки. На них враг предпринял десятки атак.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. По данным наших военных, на Покровском направлении защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах таких населенных пунктов: Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Зверевое, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

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Еще одним горячим направлением является Курское. Там противник 27 раз атаковал Силы обороны в таких районах: Малая Локня, Свердликово, Погребки, Куриловка, Черкасское Поречное, Лебедевка.

Помимо этого россияне совершили 450 артиллерийских обстрелов, из них 12 – из реактивных систем залпового огня. Также авиация захватчиков нанесла 48 авиационных ударов, сбросив 67 КАБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине показали свой аналог огнеметной системы "Солнцепек".