С плесенью и печным отоплением. Во Львове за немалые деньги сдают квартиру в более чем столетнем доме (фото)

Квартиры на западе Украины пользуются большим спросом

В Украине сдают немало странных квартир, и не всегда цена соответствует качеству. Например, во Львове за 7 500 гривен предлагают снять жилье с плесенью и печным отоплением. Квартиры в этом городе пользуются большим спросом из-за того, что туда вынуждены были переехать люди из регионов, где невозможно жить из-за войны России против Украины, чем, похоже, и пользуются владельцы квартир.

Соответствующее предложение размещено на популярной платформе объявлений. Квартира площадью 26 квадратных метров – одна комната, кухня и санузел. Она расположена у привокзального рынка в так называемом "царском доме". "Царскими" именуются дома, построенные еще до революции 1917 года.

Отопление в квартире печное, но есть интернет. На одном из фото видна сырость в углу под потолком, возможно, протекает крыша. Что еще хуже, можно заметить темные пятна, вероятно, плесень.

Кухня, как указано в объявлении 6 квадратных метров, однако выглядит она супермаленькой. К тому же нет двери. Однако есть газовая плита и стиральная машинка.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Николаеве посуточно сдают очень странную квартиру. Заходя туда, человек сразу попадает в санузел, где стоят ванна и унитаз.