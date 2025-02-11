Два года считался без вести пропавшим: под Соледаром погиб военный и журналист (фото)

Как оказалось, мужчина погиб в 20 числах марта 2023 года

Киевский режиссер, военнослужащий, а также журналист Ярослав Шапочка погиб на фронте. Дома у него остались супруга и дочка.

О трагедии на своей странице в Facebook сообщила режиссер Алина Хорошилова (Клочко) 10 февраля. В комментарии под постом она рассказала, что получила информацию от жены Ярослава, а он являлся крестным отцом ее дочери.

"К сожалению, худшее подтвердилось – Ярослав Шапочка на щите, навечно на небесном карауле. Вечная память и слава Герою. Все детали прощания сообщу со временем", — говорится в сообщении.

Как пишет "Новинарня" до этого почти два года Ярослав считался пропавшим без вести. Отмечается, что Ярослав Шапочка погиб в 20 числах марта 2023 года в бою с российскими военными на Соледарском направлении в Донецкой области. Во время штурмовых действий взорвалась БМП, в которой находился Ярослав.

Согласно информации издания, Ярослав Шапочка служил во 2-й стрелковой роте 207-го отдельного батальона территориальной обороны (Шевченковского района г. Киева) 241-й отдельной бригады ТРО Вооруженных сил Украины.

Что известно о погибшем

Учился в школе №117 на Лютеранской. Окончил Институт журналистики Киевского национального университета им. Шевченко (1991-1996 гг.)

Далее овладел профессией режиссера и фотографа.

С первых дней полномасштабной войны стал в ряды киевской бригады ТрО.

Дома у военного остались жена и дочь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время выполнения боевого задания погиб летчик-истребитель капитан Иван Болотов.