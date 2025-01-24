Меморіал з арками та великим портретом: як виглядає могила першого загиблого з "Небесної сотні" Сергія Нігояна

Під час Революції Гідності хлопцеві було лише 20 років

Сергій Нігоян — один із перших загиблих на Євромайдані протестувальників, який був відомий, мабуть, усім українцям. Йому було лише 20 років і він віддав своє життя за Україну під час Революції Гідності – у ніч проти 22 січня 2014 року.

"Телеграф" вирішив згадати, що відомо про Сергія Нігояна і як виглядає його могила у рідному селі на Дніпропетровщині.

Сергій Нігоян — перший з "Небесної сотні"

Сергій Нігоян — український активіст, який загинув під час зіткнень протестувальників із силовиками під час Революції Гідності у 2014 році. Він народився 2 серпня 1993 року у селі Березноватівка на Дніпропетровщині. Посмертно отримав звання Героя України.

Відомо, що Сергій Нігоян жив у селі Березноватівка з батьками, які переселилися в Україну через війну у Нагірному Карабаху. Відомо, що у 2011 році хлопець вступив до Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання, звідки його було відраховано у 2013 році. Він активно займався карате, у 2012 році посів третє місце на чемпіонаті Дніпродзержинська з кіокушин-кан карате. Також захоплювався радіотехнікою.

8 грудня 2013 року він вирушив до Києва підтримати активістів Майдану та загинув від двох вогнепальних поранень на вул. Грушевського. На той час у мережі набрало популярності відео, на якому Сергій Нігоян на тлі барикад читає поему "Кавказ" Тараса Шевченка.

Поховали активіста Сергія Нігояна у рідному селі Березноватівка. На місці поховання згодом з’явився меморіал із архітектурними арками та пам’ятником. Цей пам’ятник складається з двох частин — на одній зображено Сергія на повний зріст на тлі Майдану Незалежності в Києві, а на другій — портрет загиблого, напис "Герой України" та вірш, присвячений Сергію.

З повідомлень у ЗМІ стає зрозуміло, що пам’ять героя вшановують кожну річницю його смерті. Біля меморіалу збираються родичі, односельці, представники місцевої влади та просто небайдужі люди.

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