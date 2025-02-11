"Делать из себя героя" не надо: как правильно сказать это на украинском

Украинцы часто бессознательно используют калькированные из русского языка фразы, обедняя богатство родного языка

Украинский язык богат самобытными выражениями и оборотами, которые часто вытесняются кальками из русского. Языковеды призывают возвращаться к удельным украинским высказываниям, которые точнее передают мнение и сохраняют красоту родного языка.

Часто мы даже не замечаем, как используем дословный перевод с русского вместо естественных украинских изречений. Ярким примером является выражение "робити з себя героя", которое является калькой с русского "делать из себя героя".

В украинском языке существует колоритное соответствие — "грати звитяжця". Это словосочетание не только точнее передает содержание, но и хранит историческую память о казачьих временах, когда победителями называли храбрых воинов.

Использование удельных украинских изречений – это не просто дань традиции. Это возможность сохранить уникальность нашего языка и его способность точно передавать тончайшие оттенки значений.

Другие кальки

Среди других примеров калькирования, которых следует избегать:

"приймати участь" – правильно "брати участь";

"на рахунок цього" – лучше "щодо цього";

"слідуючий" – правильно "наступний".

Эксперты советуют больше читать украинскую классическую литературу и современных авторов, заботящихся о чистоте языка. Это поможет обогатить собственную речь естественными украинскими выражениями и избежать русскоязычных калек.

Речь – живой организм, нуждающийся в постоянном уходе и внимании. Очистка ее от несуразных заимствований – это общее дело всех украинцев.

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