Укр

"Делать из себя героя" не надо: как правильно сказать это на украинском

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинский язык
Украинский язык. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинцы часто бессознательно используют калькированные из русского языка фразы, обедняя богатство родного языка

Украинский язык богат самобытными выражениями и оборотами, которые часто вытесняются кальками из русского. Языковеды призывают возвращаться к удельным украинским высказываниям, которые точнее передают мнение и сохраняют красоту родного языка.

Часто мы даже не замечаем, как используем дословный перевод с русского вместо естественных украинских изречений. Ярким примером является выражение "робити з себя героя", которое является калькой с русского "делать из себя героя".

В украинском языке существует колоритное соответствие — "грати звитяжця". Это словосочетание не только точнее передает содержание, но и хранит историческую память о казачьих временах, когда победителями называли храбрых воинов.

Использование удельных украинских изречений – это не просто дань традиции. Это возможность сохранить уникальность нашего языка и его способность точно передавать тончайшие оттенки значений.

Другие кальки

Среди других примеров калькирования, которых следует избегать:

  • "приймати участь" – правильно "брати участь";
  • "на рахунок цього" – лучше "щодо цього";
  • "слідуючий" – правильно "наступний".

Эксперты советуют больше читать украинскую классическую литературу и современных авторов, заботящихся о чистоте языка. Это поможет обогатить собственную речь естественными украинскими выражениями и избежать русскоязычных калек.

Речь – живой организм, нуждающийся в постоянном уходе и внимании. Очистка ее от несуразных заимствований – это общее дело всех украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает слово "тротуар" на украинском языке. У него целых три значения.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Языковые нормы