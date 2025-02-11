З ексміністра хочуть стягнути десятки мільйонів доларів, деталі справи

Йдеться про справи десятирічної давнини

Суд прийняв до розгляду позов Адміністрації морських портів України (АМПУ) проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, його колишнього заступника Володимира Шульмейстера та групи компаній ТІС у справі про зміну корабельного збору у 2015 році. АМПУ просить суд зобов’язати відповідачів повернути майже 50 млн доларів.

"В прохальній частині заяви, АМПУ хоче зобов’язати групу компаній ТІС (зауважую, що не конкретні юридичні особи) солідарно зі мною та Володимиром Шульмейстром повернути АМПУ грошові кошти у сумі майже $50 мільйонів. Я звичайно дуже радий, що є кому розділити зі мною тягар відшкодування так званої шкоди, однак, є маленький нюанс — жодна з компаній ТІС не залучена до моєї справи і жодна посадова особа чи менеджер цієї групи компаній не є учасником мого кримінального провадження. І в цілому, кримінальна справа відносно ТІСів закрита", — написав ексміністр у Facebook.

Пивоварський додав, що за оцінкою його адвокатів, відбуватися спроба конфіскації грошових коштів третіх осіб, без залучення їх до розгляду справи. Проте цивільний позов був прийнятий до розгляду, а клопотання адвокатів щодо його повернення відхилено.

"За інформацією моїх адвокатів, ВАКС влітку 2024 року відмовив САП та НАБУ у переведенні грошей з заарештованих рахунків ТІСів на рахунки АРМИ (щоб АРМА купила військові облігації) мотивуючи це тим, що гроші на рахунках ТІСів — є "цільові" і можуть бути використані виключно і в спосіб, що прописаний в законі "Про порти" та в наказі, що прийняв Кабінет Міністрів та я підписав. Якщо коротко, то на покращення інфраструктури порту", — пише ексміністр.

Що передувало

У 2023 році антикорупційні органи України висунули звинувачення колишньому очільнику Мінінфраструктури та його першому заступнику у справі, що стосується державних збитків розміром понад 30 мільйонів доларів. Підозрюваними у справі є Андрій Пивоварський та Володимир Шульмейстер.

Згідно з матеріалами розслідування, влітку 2015 року керівництво міністерства запровадило новий порядок стягнення корабельного збору в порту "Південний". За цим наказом право на збір отримали не лише державне підприємство "АМПУ", але й приватні структури, з розподілом коштів між ними порівну.

Розслідування зосереджено на причалах №18-22, якими володіють компанії "ТІС-Руда" та "ТІС-КТ". НАБУ наголошує, що під час перевірки компанії не змогли надати документи, які б підтверджували їхні права власності на ці об'єкти портової інфраструктури.

Правоохоронці підкреслюють, що відповідно до законодавства, право на стягнення корабельного збору належить виключно державному підприємству, яке є користувачем акваторії державного порту. За даними слідства, рішення про зміну порядку було прийнято без належного економічного обґрунтування та всупереч застереженням профільних підрозділів міністерства та "АМПУ".

Андрій Пивоварський заперечує правопорушення, посилаючись на положення закону про порти. За його словами, законодавство передбачає розподіл корабельного збору між користувачем портової акваторії (АМПУ) та власником операційної акваторії причалу (ТІС).

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