Космічні зарплати. Скільки заробляють прем'єр-міністр та віцепрем'єри Кабміну України (документ)

Найбільша зарплата не у прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

З усього керівного складу Кабінету Міністрів України одну з найбільших зарплат отримує віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Стефанішина Ольга, проте і її колеги отримують чималий оклад.

Про це свідчать дані з інформаційного запиту надані "Телеграфу" Кабміном. Більшість виплат посадовцям перевалюють у 80 тисяч грн на місяць, але є й менші зарплати.

Зарплата Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за січень 2025 року заробив 110 134,89 гривні, зокрема: посадовий оклад – 85 888,30 гривні; заробітна плата за час відрядження – 24 246,59 грн. При цьому було вирахувано податків на суму 25 331,03 гривні (5 506,75 грн — віськовий збір).

На руки Денис Шмигаль отримав 84 803,86 грн за січень поточного року.

Зарплата Свириденко

Перша віцепрем'єр-міністр України, міністром економіки Свириденко Юлія у січні заробила 96 157,32 гривні. З яких: посадовий оклад – 79 604,31 грн; заробітна плата за час відрядження – 16 553,01 грн. З цих коштів держава вирахувала 22 116,19 грн податків, зокрема військовий збір становив 4 807,87 грн.

Фактично Свириденко отримала 74 041,13 гривні.

Зарплата Стефанішиної

У січні віцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністру юстиції України Стефанішиній Ользі було нараховано зарплату 110 448,33 грн. З цих коштів: 81 104,78 грн — посадовий оклад; 29 343,55 грн — з/п за час відрядження. При цьому було вирахувано податків на суму 25 403,12 грн, з яких військовий збір 5 522,42 грн.

На руки Стефанішина отримала 85 045,21 грн.

Зарплата Федорова

Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації України Федоров Михайло заробив у січні 2025 року 85 998,18 грн, зокрема: посадовий оклад – 81 117,43 грн, заробітна плата за час відрядження – 4 880,75 грн. Держава утримала з цих коштів податків на суму 19 779,58 грн.

Фактично Федоров за січень отримав 66 218,60 грн.

Зарплата Кулеби

У січні віцепрем'єр-міністр з відновлення Україн, міністр розвитку громад та територій України Кулеба Олексій заробив 105 173,37 грн. З них: посадовий оклад – 95 417,39 грн; заробітна плата за час відрядження – 9 755,98 грн. З цих грошей вирахувано податків на суму 24 189,88 грн, військовий збір — 5 258,67 грн.

Фактично за січень Кулеба отримав 80 983,49 грн.

Зарплата Чернишова

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр національної єдності України Чернишов Олексій у січні заробив 109 730,01 грн, з яких: посадовий оклад – 28 625,22 грн; заробітна плата за час відрядження – 81 104,79 грн. Державою вирахувано податки з цих грошей — 25237,90 гривні, військовий збір — 5 486,50 грн.

Фактично Чернишов за січень на руки отримав 84 492,11 грн.

Аналізуючи вищевикладені дані, можна дійти висновку, що найбільшу зарплату за січень отримала Ольга Стефанішина, а найменшу — Михайло Федоров.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в Україні заробляє міністр культури Точицький Микола.