Отримує менше за всіх? "Телеграф" дізнався про зарплату міністра освіти Лісового

Управління бухгалтерського обліку та звітності Міносвіти дало відповідь на запит

Міністру освіти та науки України Оксену Лісовому у січні 2025 року було нараховано посадовий оклад за фактично відпрацьований час у розмірі 95 417,39 гривень.

Про це повідомляє "Телеграф". Редакція зробила запит на запит до Міносвіти та науки та отримала відповідь з Управління бухгалтерського обліку та звітності.

У документі сказано: з посадового окладу міністра Лісового здійснено утримання податків та зборів у сумі 21 946,00 гривень. До виплати за січень 2025 року – 73 471,39 гривень.

Тим часом у 2024 році матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, а також матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки не сплачувалася міністру освіти та науки України Сергію Лісовому.

Нагадаємо, "Телеграф" з’ясував, скільки коштувала поїздка групі народних депутатів України до США. Так для поїздки кожного нардепа економ-класом потрібно витратити половину його зарплати. А на поїздку 37 нардепів витратили понад 750 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку зарплату одержує міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.