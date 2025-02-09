Скільки заробляє український "міністр без портфеля": "Телеграф" дізнався про зарплату Немчінова
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Управління бухгалтерського обліку та звітності Міносвіти дало відповідь на запит про розмір заробітної плати
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у січні 2025 року отримав нараховану заробітну плату у розмірі 72 196,42 грн. Ця сума вже з урахуванням усіх вирахувань.
Про це повідомляє "Телеграф". Наша редакція зробила запит до Міносвіти та науки та отримала відповідь з Управління бухгалтерського обліку та звітності. Зазначається, що всього Немчінову було нараховано за січень 89 685,00 гривні, у тому числі:
- посадовий оклад -76 872,86 гривні;
- відпустка – 12812,14 гривні.
З посадового окладу Немчінова здійснено утримання податків і зборів у сумі 17 488,58 гривні, зокрема:
- податок із доходів фізичних осіб – 16 143,30 гривні;
- військовий збір – 1345,28 гривні.
Таким чином, чиста виплата становила 72 196,42 гривні.
До речі, "Міністр без портфеля" — це член кабінету міністрів, який не має окремої галузі державного управління, але має в кабінеті однакове з іншими міністрами право голосу, член уряду, який не керує міністерством та/або іншим центральним органом виконавчої влади, але має повноважне право голосу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарплату нарахували міністру освіти та науки України Оксену Лісовому у січні 2025 року.