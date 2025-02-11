С экс-министра хотят взыскать десятки миллионов долларов, детали дела

Речь идет о делах десятилетней давности

Суд принял к рассмотрению иск Администрации морских портов Украины (АМПУ) против эксминистра инфраструктуры Андрея Пивоварского, его бывшего заместителя Владимира Шульмейстера и группы компаний ТІС по делу об изменении корабельного сбора в 2015 году. АМПУ просит суд обязать ответчиков вернуть почти 50 млн. долларов.

"В просительной части заявления, АМПУ хочет обязать группу компаний ТІС (замечу, что не конкретные юридические лица) солидарно со мной и Владимиром Шульмейстром вернуть АМПУ денежные средства в сумме почти $50 миллионов. Я конечно очень рад, что есть кому разделить со мной. Я конечно очень рад, что есть кому разделить со мной бремя возмещения так называемого ущерба, однако есть маленький нюанс — ни одна из компаний ТІС не вовлечена в мое дело и ни одно должностное лицо или менеджер этой группы компаний не является участником моего уголовного производства. И в целом, уголовное дело в отношении ТІСов закрыто", — написал экс-министр в Facebook.

Пивоварский добавил, что по оценке его адвокатов, происходит попытка конфискации денежных средств третьих лиц, без привлечения их к рассмотрению дела. Однако гражданский иск был принят к рассмотрению, а ходатайство адвокатов о его возвращении отклонено.

"По информации моих адвокатов, ВАКС летом 2024 года отказал САП и НАБУ в переводе денег с арестованных счетов ТІСов на счета АРМЫ (чтобы АРМА купила военные облигации) мотивируя это тем, что деньги на счетах ТИСов — "целевые" и могут быть использованы исключительно в соответствии с законодательством", – пишет экс-министр.

Что предшествовало

В 2023 году антикоррупционные органы Украины предъявили обвинение бывшему главе Мининфраструктуры и его первому заместителю по делу, что касается государственных убытков в размере более 30 миллионов долларов. Подозреваемыми по делу Андрей Пивоварский и Владимир Шульмейстер.

Согласно материалам расследования, летом 2015 года руководство министерства ввело новый порядок взимания корабельного сбора в порту "Южный". По этому приказу право на сбор получили не только государственное предприятие "АМПУ", но и частные структуры с распределением средств между ними поровну.

Расследование сосредоточено на причалах №18-22, которыми владеют компании "ТІС-Руда" и "ТІС-КТ". НАБУ отмечает, что во время проверки компании не смогли предоставить документы, подтверждающие их права собственности на эти объекты портовой инфраструктуры.

Правоохранители подчеркивают, что согласно законодательству право на взыскание корабельного сбора принадлежит исключительно государственному предприятию, которое является пользователем акватории государственного порта. По данным следствия, решение об изменении порядка было принято без надлежащего экономического обоснования и вопреки оговоркам профильных подразделений министерства и "АМПУ".

Андрей Пивоварский отрицает правонарушения, ссылаясь на положения закона о портах. По его словам, законодательство предусматривает распределение корабельного сбора между пользователем портовой акватории (АМПУ) и владельцем операционной акватории причала (ТІС).

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