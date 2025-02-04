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"Я їм точно не підходжу": Зеленський пояснив, кого б Путін хотів бачити на його місці

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Путін вважає Зеленського дуже незручним для себе Новина оновлена 05 лютого 2025, 00:00
Путін вважає Зеленського дуже незручним для себе. Фото Офіс президента

Зеленський нагадав, чим завершилося для Медведчука служіння Путіну

Україна готова вести переговори про завершення активної фази війни, оскільки вона прагне миру більше, ніж будь-хто інший. Проте росіянам переговори не потрібні – мешканець Кремля Володимир Путін хоче не миру, а знищення України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану. Він зазначив, що росіянам на чолі України потрібна своя маріонетка, тому вони намагаються піддавати сумніву легітимність українського президента.

"Росіяни не хочуть закінчити війну, тому я їм точно не підходжу, тому що їм потрібна тут своя людина-маріонетка", – зазначив він.

Зеленський додав, що Путін хотів бачити на місці президента України свого кума Віктора Медведчука. Російський агент та слуга Кремля, той виконував би всі вказівки з Кремля, як це роблять гауляйтер Чечні Кадиров, або самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко.

"Коли почалася війна, Путін передавав свої ультиматуми через ОПЗЖ, а Медведчук та його колеги вимагали, щоб Україна відійшла Путіну… Медведчук правив би Україною. Було б як у Білорусі чи Чечні, а я втік би за кордон. У результаті ми заарештували Медведчука та обміняли на 200 військових", – резюмував президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану. У ньому він відповів на питання про стан справ на фронті, залежність від західної допомоги, а також розвіяв деякі російські наративи. "Телеграф" наводить головні заяви з цього інтерв'ю.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна #Віктор Медведчук #Володимир Зеленський