"Я їм точно не підходжу": Зеленський пояснив, кого б Путін хотів бачити на його місці

Зеленський нагадав, чим завершилося для Медведчука служіння Путіну

Україна готова вести переговори про завершення активної фази війни, оскільки вона прагне миру більше, ніж будь-хто інший. Проте росіянам переговори не потрібні – мешканець Кремля Володимир Путін хоче не миру, а знищення України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану. Він зазначив, що росіянам на чолі України потрібна своя маріонетка, тому вони намагаються піддавати сумніву легітимність українського президента.

"Росіяни не хочуть закінчити війну, тому я їм точно не підходжу, тому що їм потрібна тут своя людина-маріонетка", – зазначив він.

Зеленський додав, що Путін хотів бачити на місці президента України свого кума Віктора Медведчука. Російський агент та слуга Кремля, той виконував би всі вказівки з Кремля, як це роблять гауляйтер Чечні Кадиров, або самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко.

"Коли почалася війна, Путін передавав свої ультиматуми через ОПЗЖ, а Медведчук та його колеги вимагали, щоб Україна відійшла Путіну… Медведчук правив би Україною. Було б як у Білорусі чи Чечні, а я втік би за кордон. У результаті ми заарештували Медведчука та обміняли на 200 військових", – резюмував президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану. У ньому він відповів на питання про стан справ на фронті, залежність від західної допомоги, а також розвіяв деякі російські наративи. "Телеграф" наводить головні заяви з цього інтерв'ю.