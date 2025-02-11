Вже зовсім дідусь: як зараз виглядає помітно постарілий експрем’єр-втікач Микола Азаров

Побіжний прем’єр-міністр став рупором російської пропаганди

Микола Азаров – прем’єр-міністр України часів Януковича, який втік із країни після Революції Гідності у 2014 році. Відомо, що після втечі вони разом із Януковичем осіли у Росії. А згодом Микола Янович почав з’являтися в ефірах російських пропагандистів.

"Телеграф" звернув увагу, що останнім часом Микола Азаров помітно постарів і змарнів. Розповідаємо, як він виглядає зараз та чим займається.

Микола Азаров — що про нього відомо

Микола Азаров запам’ятався українцям не лише як голова корумпованого уряду часів Януковича із проросійськими поглядами. Він також увійшов в історію, як творець специфічної мови "азірівки", яка стала предметом мемів та глузувань.

Микола Азаров у 2013 році. Фото: Getty Images

Азаров був прем’єр-міністром України у період з 2010 до 2014 року. Коли він заступив на цю посаду, йому було близько 62 років, і виглядав він тоді відповідно до свого віку. А зараз Миколі Азарову 77 років і, судячи з свіжих відео за його участю, він сильно постарів і виглядає, як зовсім літній дідусь.

А ще він продовжує підігравати російській пропаганді. Так, днями він став "експертом" у ютуб-програмі маловідомої російської пропагандистки Наталії Воронцової. У цьому ефірі він повторював наративи російської пропаганди про Майдан, Зеленського та чергову маячню про війну в Україні.

Треба сказати, що він виглядає на цьому відео, м’яко кажучи, не дуже добре. Видно, що Микола Азаров дуже постарів і здав. При цьому він намагається тримати марку і з’являється в ефірах у білій сорочці з краваткою.

До речі, варто зауважити, що на ютуб-каналі Наталії Воронцової, створеному у квітні 2023 року, Микола Азаров є чи не єдиним "експертом", з яким вона спілкується. На цьому каналі 47 відео, більшість із яких присвячені розмовам із Азаровим.

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