Бути міністром – невигідно? Колишня робота в "Енергоатомі" приносила Галущенку більше доходу

Виявилось, що для міністра Галущенка ця посада не зовсім вигідна

Міністр енергетики України Герман Галущенко у січні 2025 року отримав посадовий оклад у розмірі 148 135,50 гривень. Після вирахування всіх податків посадовець отримав 114 064,33 гривні на руки. І це значно більша зарплата, ніж у більшості міністрів Кабміну.

З окладу було утримано податок на доходи фізичних осіб у розмірі 26 664,39 гривні та військовий збір — 7 406,78 гривні. Про це свідчать офіційні відповіді Міністерства енергетики України на запит "Телеграфу".

Варто зазначити, що протягом 2024 року міністр не отримував жодних додаткових виплат: ані матеріальної допомоги на оздоровлення, ані коштів для вирішення соціально-побутових питань.

Нагадаємо, що Герман Галущенко обіймає посаду міністра енергетики з квітня 2021 року. До призначення він працював віцепрезидентом НАЕК "Енергоатом", де його річна зарплата, згідно з оприлюдненою декларацією, у 2020 році становила 1 786 932 гривні, тобто близько 148 911 гривень на місяць. Враховуючи інфляцію та зміну вартості гривні за цей період, на попередній посаді його дохід був суттєво вищим за теперішній.

Скільки заробляв Галущенко в 2020 році в Енергоатомі

Крім міністерської посади, він також є членом Ради національної безпеки і оборони України та доцентом кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також раніше "Телеграф" писав, скільки одержує міністр культури Точицький. Його зарплата більша, ніж в Шмигаля.