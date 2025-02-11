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Быть министром – невыгодно? Прежняя работа в "Энергоатоме" приносила Галущенко больше дохода

Автор
Ирина Мазуренко
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Автор
Герман Галущенко
Герман Галущенко. Фото Коллаж "Телеграф"

Оказалось, что для министра Галущенко этот пост не совсем выгоден

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в январе 2025 получил должностной оклад в размере 148 135,50 гривен. После вычета всех налогов чиновник получил 114 064,33 гривны на руки. И это гораздо большая зарплата, чем у большинства министров Кабмина.

С оклада был удержан налог на доходы физических лиц в размере 26 664,39 гривны и военный сбор – 7 406,78 гривны. Об этом свидетельствуют официальные ответы Министерства энергетики Украины по запросу "Телеграфа".

Стоит отметить, что в течение 2024 года министр не получал никаких дополнительных выплат ни материальной помощи на оздоровление, ни средств для решения социально-бытовых вопросов.

Напомним, что Герман Галущенко занимает должность министра энергетики с апреля 2021 года. До назначения он работал вице-президентом НАЭК "Энергоатом", где его годовая зарплата, согласно обнародованной декларации, в 2020 году составила 1 786 932 гривны, то есть около 148 911 гривен в месяц. Учитывая инфляцию и изменение стоимости гривны за этот период, на предыдущей должности его доход был существенно выше нынешнего.

Сколько зарабатывал Галущенко в 2020 году в Энергоатоме

Кроме министерской должности он также является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины и доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также ранее "Телеграф" писал, сколько получает министр культуры Точицкий. Его зарплата больше, чем у Шмыгаля.

Теги:
#Украина #Энергетика #Зарплата #Министерство энергетики #Герман Галущенко