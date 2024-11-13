Зарплата виросла на понад 10 тисяч: скільки заробляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (документ)

З початку року вона зросла на 12 тисяч

Зарплата очільника українського уряду перебуває на рівні середньої винагороди міністрів Кабінету Міністрів. Денис Шмигаль заробляє близько 75-85 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчить офіційна відповідь Кабінету Міністрів України на запит "Телеграфу". Розгляньмо, з чого складається дохід Шмигаля і яка його сума по місяцях.

Скільки заробляє голова Кабміну

Відповідь Секретаріату Кабміну на запит "Телеграфу"

Найвищий дохід голова уряду отримав у жовтні – 84,4 тисячі гривень. Ця сума складається з посадового окладу у 86,6 тисячі гривень та оплати відряджень на 18,2 тисячі, з яких було утримано податки.

За перше півріччя 2024 року щомісячна зарплата прем'єр-міністра коливалася в межах 71-77 тисяч гривень. Зокрема, у січні Шмигаль отримав 72,4 тисячі, а у лютому – 72 тисячі.

Навесні виплати очільнику уряду зросли. У березні зарплата становила 72,2 тисячі гривень, у квітні збільшилася до 77,4 тисячі, а в травні досягла 77,7 тисячі гривень.

Влітку заробітки прем'єр-міністра стали ще більшими: червень – 77,4 тисячі гривень, липень – 79,2 тисячі, серпень – 76,5 тисячі гривень.

У вересні очільник Уряду заробив 76,1 тисячі гривень, а в жовтні сума зросла до 84,4 тисячі гривень.

Структура заробітної плати містить два основні компоненти: посадовий оклад та оплату відряджень. Наприклад, у травні 2024 року з нарахованих 96,6 тисячі гривень оклад становив 83,6 тисячі, а відрядження – 12,9 тисячі гривень.

Сума податків, які щомісяця утримуються із зарплати прем'єра, становить близько 19-20 тисяч гривень. Це податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Зарплата Дениса Шмигаля по місяцях

Січень: 72 413 грн Лютий: 71 987 грн Березень: 72 196 грн Квітень: 77 404 грн Травень: 77 728 грн Червень: 77 404 грн Липень: 79 182 грн Серпень: 76 465 грн Вересень: 76 084 грн Жовтень: 84 380 грн

Довідка: Денис Шмигаль – український державний діяч та інженер-економіст, народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Посаду прем'єр-міністра України обіймає з 4 березня 2020 року. За фахом має інженерно-економічну освіту. До призначення на посаду очільника уряду працював на керівних посадах у приватному та державному секторах.

Раніше "Телеграф" також писав, скільки заробляє очільниця Мін'юсту Стефанішина. Стефанішина обійняла посаду міністра юстиції 5 вересня 2024 року, змінивши на цій посаді Дениса Малюську.