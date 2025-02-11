Андрій Іванович Сибіга: досьє, біографія

Очільник МЗС України захоплюється історією і володіє цілою колекцією антикваріату

Дата народження: 1 січня 1975 (50 років)

Місце народження: місто Зборів, Тернопільська область

Хто він такий: український дипломат, державний діяч та міністр закордонних справ України

Національність: українець

Сімейний стан: одружений

Знак Зодіаку: Козеріг

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Андрій Іванович Сибіга 5 вересня 2024 року отримав посаду міністра закордонних справ України. На посаді голови МЗС Сибіга змінив Дмитра Кулебу, який очолював відомство з 4 березня 2020 року.

Андрій Іванович Сибіга — кадровий дипломат, вся кар’єра якого пов’язана з міжнародною діяльністю. З 2017 року він має дипломатичний ранг надзвичайного та повноважного посла.

У Сібіги три вищі освіти і він вільно володіє англійською та польською мовами.

Освіта

Андрій Іванович Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. У 1997 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальностями "Міжнародні відносини" та "Перекладач англійської мови".

У 1999 році закінчив той же університет за спеціальністю "Правознавство".

Сім’я та особисте життя

Батько Міністра закордонних справ України — Іван Васильович — генерал-лейтенант юстиції та заслужений юрист України. Він був прокуром Хмельницької області, а згодом працював у центральному апараті Міністерства юстиції в Києві.

Відомо, що рідний брат Андрія Івановича Сибіги — Ігор Іванович — також дипломат. Він працював генеральним консулом у Салоніках і Нью-Йорку.

Дружина Андрія Сибіги Тетяна у 2023 році працювала в державній установі "Український інститут книги". Жінка веде активну громадську діяльність, а також є координаторкою і співзасновницею платформи "Дружини українських дипломатів", яка займається просвітницькими та гуманітарними проєктами.

У подружжя троє дітей: донька Софія, а також двоє синів — Андрій та Іван.

Кар’єра

Уся кар'єра Андрія Сибіги пов'язана з міжнародною діяльністю. На дипломатичну службу він вступив одразу після закінчення університету у 1997 році.

Перший рік працював у департаменті державно-правових питань Контрактно-правового департаменту Міністерства закордонних справ України. Тут він починав із найнижчої посади — аташе, але його кар'єра почала стрімко розвиватися.

Уже 1998 року він почав працювати в посольстві України в Польщі, де отримав підвищення — до третього, а потім і другого секретаря.

У 2002-2003 роках був уже першим секретарем департаменту правового та гуманітарного співробітництва Офісу європейської інтеграції Міністерства закордонних справ України.

У 2003-2005 роках очолював відділ міжнародного правового співробітництва Контрактно-правового департаменту міністерства закордонних справ.

У 2005-2006 роках був завідувачем відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Департаменту договірного права, а з 2006 року був заступником директора договірно-правового департаменту міністерства закордонних справ України.

У 2008-2012 роках він був радником-посланником посольства України в Польщі, а з 2012 року керував Департаментом консульської служби міністерства закордонних справ України.

23 серпня 2016 року був призначений надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині. Через п'ять років, 19 травня 2021 року, його каденція завершується і він повертається на Батьківщину. Після приїзду додому Сибіга отримує посаду заступника глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

У квітні 2024 року Андрія Сибігу призначили на посаду першого заступника Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

5 вересня 2024 року депутати Верховної Ради України проголосували за призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України.

Нагороди

У 2020 році був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

2021 року Сибіга отримав орден "За заслуги" II ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва України, багаторічну плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм.

Доходи

У власності в Андрія Сибіги та його дружини є квартира на 96 квадратних метрів і гараж, придбані на початку 2000-х. У власності Тетяни Сибіги є також квартира на 60 квадратів.

Подружжя володіє кількома земельними ділянками з дачними будинками в селі Литвинівка на Київщині. У дружини міністра є автомобіль Ford Escape 2015 року випуску.

Андрій Сибіга цікавиться історією і має колекцію колекція україністики (українських старожитностей, стародруків, книг, картин, прикрас, християнських (сакральних) елементів документів, світлин, предметів побуту, листівок, елементів мундирів воїнів УНР УГА та УПА та іншого. Весь цей антикваріат Сибіга вказав у декларації за 2023 рік.

У січні 2025 року посадовий оклад міністра закордонних справ України становив 66 811,14 грн. Також голова відомства отримує надбавки за секретність та за експертність у сфері секретності, кожна з яких становить 20% від окладу, тобто 13 362,23 грн.

Крім того, у січні йому було нараховано 61 276,20 грн. заробітної плати під час відрядження. Таким чином, заробітна плата глави МЗС "брудними" за січень склала 154 811,80 грн. Після відрахувань податку та військового збору до видачі залишилось 119 205,09 грн.

Згідно з декларацією за 2023 рік Андрій Сибіга зберігає готівкою 153 тисячі доларів та 25 тисяч гривень.