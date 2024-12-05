Кулеба знайшов нову роботу в США: чим займатиметься

Куліба буде нерезидентним співробітником

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після відставки влаштувався на нове місце. Тепер він працює у Сполучених Штатах Америки.

Як стало відомо, Кулеба обіймає посаду старшого наукового співробітника Центру науки та міжнародних відносин Белфера при Гарвардській школі державного управління імені Джона Кеннеді. Повідомлення про це опубліковано на сайті університету The Harvard Gazette.

Зазначається, що ексміністр досліджуватиме стратегії протидії автократії, зміцнення демократичних інститутів та створення стійких міжнародних коаліцій.

Кулеба проводитиме лекції та семінари. Крім того, у його планах написання книги, в якій буде детально висвітлено війну РФ проти України.

У Гарварді кажуть, що Кулеба буде нерезидентним працівником. Це означає, що він залишатиметься в Україні, а Гарвардську школу у місті Кембриджі у США відвідуватиме протягом навчального семестру для безпосереднього спілкування зі студентами та викладачами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 вересня Верховна Рада відправила главу МЗС у відставку. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кулеба може вирушити послом до Брюсселя. Там є представництва України при Бельгії та Люксембурзі, а також при ЄС та НАТО.

Новим міністром став Андрій Сибіга, який до цього був заступником глави МЗС, а також послом у Туреччині.