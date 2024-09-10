"Хто не дотягує, має прийняти рішення": Зеленський про важливе завдання Сибіги та зміни в МЗС

Президент звернувся до українських дипломатів

Одним з основних завдань нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги буде переналаштування системи української дипломатії. Вона має діяти таким чином, щоб Україна разом з партнерами могла значно активніше реагувати на виклики.

Про це у своєму звернення заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема у Європі.

"Україні потрібні значно більш змістовні відносини та співпраця, ніж є зараз, із країнами Латинської Америки, із країнами Африки й Азії. Ми маємо реалізувати весь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами. І з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною, нам потрібен справді стратегічний рівень співпраці", — зазначив президент.

Зеленський підкреслив, наразі дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. За його словами, це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир.

"Дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий Саміт миру, а отже – максимально активна робота з усіма нашими партнерами у групах щодо пунктів Формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім у нашій, українській, дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що кожен, "хто не дотягує до цього рівня", має вирішити, чи справді варто йому бути в системі МЗС. Президент упевнений, що в цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити.

Крім того, президент розповів, що заслухав доповіді Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки. За його словами, у них йшла мова щодо наявних для України можливостей, а також загроз.

"Ми бачимо, які кроки планують у Москві. Ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 10 вересня президент представив Сибігу працівникам МЗС України. Під час свого виступу Зеленський наголосив, що цього року Україні обов’язково потрібен другий результативний Саміт миру.