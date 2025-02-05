Майже у півтора рази більша за Шмигаля: яка зарплата у міністра закордонних справ Сибіги (документ)

Глава МЗС отримує одразу дві надбавки, пов’язані із таємністю

Міністру закордонних справ України Андрію Сибізі у січні 2025 року нарахували трохи менш як 120 тисяч гривень зарплати "чистими". Це майже в півтора раза більше за заробітну плату прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Йому нараховуються надбавки за таємність та за експертність у сфері таємності. Про це свідчить відповідний документ МЗС України, який є у розпорядженні "Телеграфа".

Зовнішньополітичне відомство у відповідь на запит видання надіслало розрахунок заробітної плати міністра закордонних справ Андрія Сибіги за січень 2025 року.

З документа випливає, що посадовий оклад міністра становить 66 811,14 грн. Також голова відомства отримує надбавки за таємність та за експертність у сфері таємності, кожна з яких становить 20% від окладу, тобто 13 362,23 грн.

Крім того, у січні Сибізі було нараховано 61 276,20 грн заробітної плати під час відрядження. У розрахунку не вказано, скільки днів тривало відрядження.

Таким чином, заробітна плата глави МЗС "брудними" за минулий місяць склала 154 811,80 грн. Після відрахувань прибуткового податку та військового збору до видачі залишилось 119 205,09 грн.

У міністерстві також повідомили, що у 2024 році матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань та матеріальна допомога на оздоровлення Андрію Сибізі не виплачувалася.

Для порівняння, середня заробітна плата у Києві за даними сайту Work.ua на лютий 2025 року становить близько 26 900 гривень. Таким чином, зарплата міністра закордонних справ більш ніж у 4 рази перевищує середню зарплату по столиці.

Що відомо про Сибігу

Андрій Іванович Сибіга народився 1 січня 1975 року у м. Зборів Тернопільської області, УРСР. Український дипломат та юрист. Міністр закордонних справ України від 5 вересня 2024 року. Надзвичайний та Повноважний Посол України у Туреччині (2016-2021), заступник керівника Офісу Президента України (2021-2024).

1997 року закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка, фахівець із міжнародних відносин, перекладач з англійської мови. Вільно володіє англійською та польською мовами.

У 2020 році був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

У 2021 році Сибіга отримав орден "За заслуги" ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва України, багаторічну плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм.

Раніше ми дізналися, яку зарплату за січень 2025 року отримала міністр довкілля України Світлана Грінчук.