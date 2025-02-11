Сибига Андрей Иванович: досье, биография

Глава МИД Украины увлекается историей и владеет целой коллекцией антиквариата

Дата рождения: 1 января 1975 года (50 лет)

Место рождения: город Зборов, Тернопольская область

Кто он такой: украинский дипломат, государственный деятель и министр иностранных дел Украины

Национальность: украинец

Семейное положение: женат

Знак Зодиака: Козерог

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Андрей Иванович Сибига 5 сентября 2024 года получил должность министра иностранных дел Украины. На посту главы МИД Сибига сменил Дмитрия Кулебу, возглавлявшего ведомство с 4 марта 2020 года.

Андрей Иванович Сибига— кадровый дипломат, вся карьера которого связана с международной деятельностью. С 2017 года он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

У Сибиги три высших образования и он свободно владеет английским и польским языками.

Образование

Андрей Иванович Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. В 1997 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальностям "Международные отношения" и "Переводчик английского языка".

В 1999 году окончил тот же университет по специальности "Правоведение".

Семья и личная жизнь

Отец Министра иностранных дел Украины — Иван Васильевич — генерал-лейтенант юстиции и заслуженный юрист Украины. Он был прокуром Хмельницкой области, а впоследствии работал в центральном аппарате Министерства юстиции в Киеве.

Известно, что родной брат Андрея Ивановича Сибиги — Игорь Иванович — также дипломат. Он работал генеральным консулом в Салониках и Нью-Йорке.

Жена Андрея Сибиги Татьяна в 2023 году работала в государственном учреждении "Украинский институт книги". Женщина ведет активную общественную деятельность, а также является координатором и соучредителем платформы "Супруги украинских дипломатов", занимающейся просветительскими и гуманитарными проектами.

У супругов трое детей: дочь София, а также двое сыновей — Андрей и Иван.

Карьера

Вся карьера Андрея Сибиги связана с международной деятельностью. На дипломатическую службу он поступил сразу после окончания университета в 1997 году.

Первый год работал в департаменте государственно-правовых вопросов Контрактно-правового департамента Министерства иностранных дел Украины. Здесь он начинал с самой низкой должности — атташе, но его карьера начала стремительно развиваться.

Уже в 1998 году он начал работать в посольстве Украины в Польше, где получил повышение – до третьего, а затем и второго секретаря.

В 2002—2003 годах был уже первым секретарём департамента правового и гуманитарного сотрудничества Офиса европейской интеграции Министерства иностранных дел Украины.

В 2003—2005 годах возглавлял отдел международного правового сотрудничества Контрактно-правового департамента министерства иностранных дел.

В 2005—2006 годах был заведующим отделом международного права и законодательства в области внешней политики Департамента договорного права, а с 2006 года был заместителем директора договорно-правового департамента министерства иностранных дел Украины.

В 2008—2012 годах он был советником-посланником посольства Украины в Польше, а с 2012 годах руководил Департаментом консульской службы министерства иностранных дел Украины.

23 августа 2016 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции. Через пять лет, 19 мая 2021 года, его каденция завершается и он возвращается на Родину. После приезда домой Сибига получает должность заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В апреле 2024 года Андрея Сибигу назначили на должность первого заместителя Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

5 сентября 2024 года депутаты Верховной рады Украины проголосовала за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины.

Награды

В 2020 году был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

В 2021 году Сибига получил орден "За заслуги" II степени за весомый личный вклад в укрепление международного сотрудничества Украины, многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм.

Доходы

В собственности у Андрея Сибиги и его супруги есть квартира на 96 квадратных метров и гараж, приобретенные в начале 2000-х. В собственности Татьяны Сибиги есть также квартира на 60 квадратов.

Супруги владеют несколькими земельными участками с дачными домами в селе Литвиновка на Киевщине. У жены министра есть автомобиль Ford Escape 2015 года выпуска.

Андрей Сибига интересуется историей и имеет коллекцию украинистики (украинских древностей, старопечатных книг, картин, украшений, христианских (сакральных) элементов документов, фотографий, предметов быта, открыток, элементов мундиров воинов УНР УГА и УПА и так далее. Весь этот антиквариат Сибига указал в декларации за 2023 год.

В январе 2025 года должностной оклад министра иностранных дел Украины составил 66 811,14 грн. Также глава ведомства получает надбавки за секретность и за экспертность в области секретности, каждая из которых составляет 20% от оклада, то есть 13 362,23 грн.

Кроме того, в январе Сибиге было начислено 61 276.20 грн. заработной платы во время командировки. Таким образом заработная плата главы МИД "грязными" за январь составила 154 811,80 грн. После отчислений подоходного налога и военного сбора к выдаче осталось 119 205,09 грн.

Согласно декларации за 2023 год Андрей Сибига хранит наличными 153 тысячи долларов и 25 тысяч гривен.